У Греції розпустили парламент і призначили дострокові вибори

Грецький парламент офіційно розпущено, дострокові вибори у країні призначено на 7 липня.

Відповідний указ Президента країни Прокопіса Павлопулоса було розміщено біля головного входу до будівлі парламенту, повідомляє Greek Reporter.

«Все 300 місць у парламенті країни буде оскаржено на загальнонаціональних виборах 7 липня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижено - з традиційних вісімнадцяти до сімнадцяти років.

Церемонію інавгурації нових членів парламенту заплановано на 17 липня.

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Напередодні прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з президентом Прокопісом Павлопулосом закликав главу держави розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Перед цим партія Ципраса зазнала поразки на виборах до Європарламенту.