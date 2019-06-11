У Конго від кору померли 1500 осіб

За оцінками міністерства охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго, епідемія кору в країні призвела до смерті 1500 осіб.

Про це повідомляє AFP.

«За оцінками міністерства охорони здоров'я та агентства з надання допомоги "Лікарі без кордонів" (MSF), показник (смертності - ред.) становить близько 1500 смертей», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Олі Ілунгі Каленгі, в країні з початку року спостерігається збільшення числа імовірних випадків захворювання на кір. В середині травня було повідомлено про 87 тис. можливих випадків захворювання.

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Випадки захворювання на кір зафіксовані у 23 з 26 провінцій республіки.

Міністр також оголосив про відновлення великомасштабної програми вакцинації з метою протистояти спалаху кору.

Фото: Gwenn Dubourthoumieu