Аварія катера в Будапешті: Україна допоможе шукати зниклих безвісти

Міністерство внутрішніх справ України спіпрацюватиме з урядами Угорщини та Південної Кореї у пошуку чотирьох безвісти зниклих унаслідок аварії катера на Дунаї у Будапешті, що сталася 29 травня.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час зустрічі з послом Республіки Корея в Україні Квон Кі Чангом, повідомляє прес-служба МВС.

«Щодня ведеться пошукова операція, до якої залучена рятувальна команда з Кореї та Угорщини. День за днем ми шукаємо та знаходимо тіла. Сьогодні вранці затонулий лайнер вдалося підняти і там знайшли ще 4 загиблих людей. На даний момент залишається відшукати ще 4-ох», - зазначив корейський дипломат.

Він нагадав, що 29 травня в Будапешті на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер, на борту якого перебували 33 туристи із Кореї. Сімох людей вдалося врятувати, тіла сімох загиблих виявили ще в день катастрофи.

У свою чергу заступник глави МВС висловив співчуття родичам загиблих туристів і наголосив, що підрозділи МВС України співпрацюватимуть із урядами Угорщини та Південної Кореї у пошуку потонулих. Відстань від місця трагедії до кордону з Україною становить 1500 км, за цей час тіла загиблих туристів могло віднести й на територію нашої держави.

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«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив завдання підрозділам системи МВС, які можуть це відслідкувати, активувати роботу на пошук громадян Республіки Корея, тіла яких до цього часу не знайшли. МВС координує дії з румунською стороною. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти в пошуку загиблих», - сказав Троян.

Як повідомлялося, 29 травня прогулянковий катер Hableany зіткнувся на річці Дунай з круїзним судном Viking Sygin. Катер перевозив 33 південнокорейських туристів, на борту також були два угорці-члени екіпажу.