З Росії за п'ять місяців “втекли” $35 мільярдів капіталу

Відплив капіталу з РФ у січні-травні 2019 року, за попередніми даними, зріс в 1,9 раза - до $ 35,2 млрд порівняно з $ 18,9 млрд роком раніше.

Це випливає з повідомлення ЦБ РФ.

"Сальдо фінансових операцій приватного сектора в січні-травні 2019 року, за попередніми даними, склалося в розмірі 35,2 млрд доларів США (18,9 млрд доларів США у порівнянному періоді 2018 року). Величина показника сформувалася головним чином в результаті операцій банків та інших секторів з придбання іноземних активів, тоді як внесок зміни зовнішніх зобов'язань був мінімальним", - відзначає Центробанк Росії.

Раніше повідомлялося, що чистий вивіз капіталу приватним сектором з Росії у січні-квітні 2019 року становив $ 34,7 млрд (зростання також в 1,9 раза). Таким чином, у травні 2019 року відплив капіталу міг становити $ 0,5 млрд.