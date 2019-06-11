ЄСПЛ засудив Молдову за висилку турецьких викладачів

ЄСПЛ засудив Молдову за висилку турецьких викладачів

Укрінформ
Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо семи громадян Туреччини, викладачів теоретичного молдавсько-турецького ліцею, висланих у вересні 2018 року з території Республіки Молдова.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з рішенням суду, під час висилки були допущені порушення статей 5.1 та 8 Конвенції про права людини.

Таким чином, ЄСПЛ вирішив, що молдавський уряд повинен буде заплатити кожному громадянину Туреччини, чиї права були порушені, по 25 000 євро.

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Громадяни Туреччини (6 викладачів) були вислані з Молдови на вимогу турецької сторони, яка звинуватила їх у зв'язках з терористичними організаціями. Чимало з них були засуджені в Туреччині до різних термінів тюремного ув'язнення.

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