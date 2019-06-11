ЄСПЛ засудив Молдову за висилку турецьких викладачів

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо семи громадян Туреччини, викладачів теоретичного молдавсько-турецького ліцею, висланих у вересні 2018 року з території Республіки Молдова.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з рішенням суду, під час висилки були допущені порушення статей 5.1 та 8 Конвенції про права людини.

Таким чином, ЄСПЛ вирішив, що молдавський уряд повинен буде заплатити кожному громадянину Туреччини, чиї права були порушені, по 25 000 євро.

Громадяни Туреччини (6 викладачів) були вислані з Молдови на вимогу турецької сторони, яка звинуватила їх у зв'язках з терористичними організаціями. Чимало з них були засуджені в Туреччині до різних термінів тюремного ув'язнення.