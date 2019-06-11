Через сильні зливи у Китаї загинули 16 осіб

Унаслідок сильних проливних дощів на півдні Китаю загинуло 16 людей, ще 12 шукають.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на регіональну службу з надзвичайних ситуацій.

“16 людей загинуло і ще 12 шукають після того, як проливні дощі призвели до хаосу на півдні Китаю”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті сильних злив тільки в автономному районі Гуансі-Чжуанський утворилась повінь в шести містах та 32 округах, що призвело до загибелі 9 людей.

Унаслідок стихійного лиха понад 1300 будинкам була завдана шкода. Близько 17 тисяч людей були евакуйовані.

Крім того, в трьох округах міста Хеюань 956 будинкам була завдана шкода, а саме стихійне лихо вплинуло на життя понад 110 тисяч людей.

Регіональні синоптики прогнозують подальші зливи протягом наступних 24 годин.

Фото: Xinhua