Криза у Молдові: Додон передумав розпускати парламент

Президент Молдови Ігор Додон анулював укази про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів, підписані раніше заступником голови Демократичної партії Павлом Філіпом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ці укази були підписані всупереч Конституції, в якій наголошується, що дата виборів визначається після консультацій з парламентськими фракціями», - зазначив Додон.

За його словами, Філіп не може бути президентом, по-друге, він ні з ким не радився.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 червня Конституційний суд усунув Ігоря Додона з посади президента і призначив Павла Філіпа тимчасово виконуючим обов'язки глави держави. Того самого дня Філіп підписав указ про проведення дострокових виборів 6 вересня 2019 року.

Додон також підписав Указ про оновлення складу Вищої ради безпеки Республіки Молдова, до складу якої ввійшли нові її члени: прем'єр-міністр Мая Санду, спікер парламенту Зінаїда Гречана, глава МВС Андрій Нестасе, віце-прем'єр з реінтеграції Василе Шова, міністр оборони Павел Войку та міністр юстиції Станіслав Павловський.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку ACUM (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Маї Санду - прем'єр-міністром.