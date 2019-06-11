У Північній Кореї виявили понад 300 місць для страт

Група південнокорейських правозахисників Transitional Justice Working Group ідентифікувала на території Північної Кореї сотні місць, де страчують людей.

Про це повідомляє Independent із посиланням на доповідь групи.

“Група південнокорейських правозахисників заявила про ідентифікацію сотні місць у Північній Кореї, де відбуваються публічні й позасудові страти”, - йдеться у повідомленні.

За даними Transitional Justice Working Group, загалом ідеться про 323 такі місця.

Як пояснили правозахисники, часто страти відбуваються на ринках, школах, а також біля річок, у полях та на пагорбах.

Самі страти відбуваються після показового й нетривалого судового засідання на місцях, без присутності адвокатів.

Водночас членів сімей обвинувачених або їх сусідів змушують дивитися на саму страту.

Зазначається, що про такі місця стало відомо завдяки свідченням 600 громадян КНДР, які втекли до Південної Кореї.

На думку автора доповіді Шим Хі Сока, кількість страт зменшується, проте ймовірно, що багато з них проводяться таємно.