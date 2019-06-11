Літаки F-35 у Польщі відлякуватимуть потенційного агресора - міністр оборони

Купівля Польщею у США 32-х новітніх винищувачів F-35 посилить бойові можливості польської армії і відлякуватиме можливого агресора.

На цьому під час відвідання бази Повітряних сил США "Еглін" у ході візиту за океан заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Defence24.pl.

“Ми cильно просунулися у питанні отримання цього сучасного озброєння – винищувачів F-35. Це будуть значні зміни у бойових можливостях Повітряних сил. Це – виклик, але й елемент, який беззаперечно відлякуватиме потенційного агресора”,- заявив Блащак.

Він нагадав, що наприкінці травня Польща направила до США офіційний запит щодо купівлі 32 літаків F-35 і провела декілька зустрічей щодо цього з американськими спеціалістами.

Міністр зазначив, що завершується ера використання Повітряними силами Польщі старої пострадянської військової техніки, а розпочинається ера п’ятої, найсучаснішої генерації.

У вівторок, 11 червня, міністр оборони РП зустрінеться з виконувачем обов’язків міністра оборони США Патріком Шанаханом у Пентагоні, а також зустрінеться з радником президента США з питань безпеки Джоном Болтоном.