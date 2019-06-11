Інавгурація президента Казахстану призначена на завтра

Інавгурація новообраного президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва відбудеться 12 червня 2019 року.

Таке рішення прийняв Центрвиборчком, повідомляє Казінформ.

"Член Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан Ляззат Сулеймен запропонувала затвердити днем проведення церемонії присяги обраного на посаду Президента РК Касим-Жомарта Токаєва 12 червня. Ця пропозиція була одноголосно підтримана всіма членами Центральної виборчої комісії РК", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія в понеділок, 10 червня, оголосила, що на виборах, які відбулися 9 червня, перемогу здобув чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. За офіційними даними, за нього проголосували 70,76 відсотка виборців.

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Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років як кандидат не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв. Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили несанкціоновані акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори.