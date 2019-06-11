Помпео у привітанні з Днем Росії нагадав про демократію

Держсекретар США Майкл Помпео у формальному привітанні з Днем Росії від імені президента Трампа й американського народу нагадав, що СРСР вже давно припинив існувати.

Текст короткого привітання розміщено на сайті Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ.

"В той час, як ви відзначаєте майже три десятки років від початку конституційних реформ у Росії, Сполучені Штати поважають прагнення російського народу до демократичних принципів загальної свободи, громадянських свобод і верховенства права", - зазначається в документі.

Нагадаємо, День Росії, який відзначається 12 червня, є державним святом у РФ з нагоди прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.