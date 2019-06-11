У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда

Спеціальна комісія з розслідування розкрадання понад мільярда доларів з банківської системи була затверджена на засіданні парламенту Молдови.

До її складу ввійшли по три депутата від Партії соціалістів, блоку ACUM і Демократичної партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Головою парламентської комісії обраний депутат від політичного блоку ACUM Олександр Слусарь.

Віце-голова парламенту Іон Чебан заявив: «Той факт, що дотепер не були оприлюднені імена людей, причетних до цього розкрадання, є національною ганьбою».

Член комісії від Партії соціалістів Володимир Головатюк своєю чергою зазначив, що контролюючі органи по суті нічого не зробили, аби повернути викрадені з банківської системи кошти.

Діяльність комісії розрахована на 90 днів, після чого парламенту та широкої громадськості буде представлено відповідний звіт.

У результаті розкрадання з банківської системи понад $1 мільярда збанкрутували три найбільші банки країни – Ощадбанк, Соціальний банк і Unibank.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли члени фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (загалом у парламенті Молдови 101 депутат).

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Спікером парламенту обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, крім того, затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

Проте Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх рішень, ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період. Це стосується й обрання Зінаїди Гречаної спікером, і Маї Санду прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за відмову розпустити парламент і оголосити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп своєю чергою підписав указ про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів на 6 вересня нинішнього року.