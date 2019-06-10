На крісло премʼєра Британії претендують 10 політиків
Про це повідомляє BBC.
«Остаточними кандидатами на посаду голови Консервативної партії стали десять осіб: міністр навколишнього середовища Майкл Гоув, міністр охорони здоров'я Метт Генкок, колишній глава коаліції Марк Гарпер, міністр закордонних справ Джеремі Гант, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишній лідер Палати громад Андреа Лідсом, екс-міністр з питань праці та пенсій Естер Маквей, екс-міністр Brexit Домінік Рааб, міністр з міжнародного розвитку Рорі Стюарт», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Сем Гийма, єдиний претендент, що підтримує другий референдум стосовно Brexit, зняв свою кандидатуру невдовзі після закінчення терміну подачі заявок, заявивши, що йому забракло часу для забезпечення підтримки.