У Києві вихідними відновлять безкоштовні пішохідні екскурсії

У Києві управління туризму у вихідні відновлює безкоштовні пішохідні екскурсії Free Walking Tours.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління туризму та промоцій КМДА.

Зазначається, що безкоштовні пішохідні екскурсії Free Walking Tours покликані зробити місто привабливішим для туристів.

Начальниця управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова зазначила, що "Free Walking Tours – це проєкт, який має на меті зацікавити жителів і гостей столиці історією та визначними місцями Києва, спонукати їх більш активно досліджувати місто".

Маршрут екскурсії проходить основними туристичними місцями столиці: від вул. Хрещатик до історичного серця міста – Андріївського узвозу. Тому він цікавий як іноземному туристу, так і людині, яка прожила у столиці все життя. Під час прогулянки учасникам, до прикладу, розповідають про походження назв вулиць Хрещатик та Прорізна, про легенду появи гімну Києва та багато інших таємниць старого міста.

Читайте також: На Дніпрі планують облаштувати 12 туристичних локацій

Екскурсії проводяться о 10:00 щосуботи – українською мовою, щонеділі – англійською мовою.

Місце зустрічі – вул. Хрещатик, 36, біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Тривалість екскурсії – 1,5 години.

Для участі в екскурсії необхідно зареєструватися за посиланням.

Форма закривається, коли на екскурсію реєструється 20 людей, відповідно до чинних карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, річкою Дніпро незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета". Першим планують запустити маршрут "Київ — Канів" із зупинками в інших містах. Попередньо, час у дорозі становитиме близько двох годин.

Фото: КМДА