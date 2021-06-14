Краще інвестувати в інфраструктуру, ніж у програму туристичних сертифікатів – Олеськів

Подорожувати Україною насправді не так дорого, за винятком високого літнього сезону на морських курортах, а для незаможних будуть туристичні сертифікати.

Про це сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Це міф, що у нас дорого. Звичайно, якщо говорити, що в нас дорого подорожувати, тому що в Туреччині ти можеш жити в готелі за стільки-то, а в Одесі за стільки-то, тоді так. Але ніхто не говорить, скільки буде вартувати поїхати Чернігівською чи Черкаською областями, відвідавши низку класних об’єктів, як порівняти з мандрівкою, наприклад, в Каппадокію. Цього ніхто не порівнює, а краєвиди у нас насправді не гірші», – сказала Олеськів.

Водночас вона визнала, що інфраструктура не всюди така ідеальна, але чим більше людей їздитиме, тим більше, на її думку, ця інфраструктура розвиватиметься. Крім того, є намір запустити туристичні сертифікати для сімей з низькими доходами чи молоді, використовуючи досвід європейських країн.

«Наразі є бажання запустити такі сертифікати. Але для команди Держагентства розвитку туризму і Міністерства культури та інформаційної політики дуже важливо, щоб вони були використані ефективно і безпосередньо для подорожей. Для цього потрібно продумати систему. До прикладу Італія, коли давала 500 євро для сімей на подорожі, цю суму не давали на руки, а вираховували з податків. Таким чином держава стимулювали попит на туризм, відповідно, кошти надходили в економіку, і така модель показала свою ефективність», – зазначила голова Держтуризму.

За її словами, буде проведено пілотний проєкт, щоб побачити, як це працюватиме, і щоб уникнути зловживань.

«Якщо ми говоримо про Україну, то, маючи досвід різних грантів інституційної підтримки, ми бачимо, що часто, на жаль, люди намагаються обійти правила. Тому дуже б не хотілося, щоб хтось отримав сертифікат, прийшов у готель, сказав, що жити там не буде, і розміняв його на живі гроші. Це неправильно. Тому, на нашу думку, людина має оплатити туристичні послуги, а пізніше повернути кошти через певну систему компенсацій», – наголосила Олеськів.

Водночас вона вважає ефективнішим інвестувати ці кошти в конкретну розбудову туристичної інфраструктури, щоб правильно сформувати перспективні туристичні території, провести туди комунікації для інвестиційних проєктів, якісну промоцію тощо.

«Все це більше стимулюватиме людей їздити, ніж просто дати гроші. З точки зору цінностей, я завжди за вудочку, а не за рибу. Єдине, я вважаю, що має бути якась опція для пенсіонерів, щоб вони отримали можливість мандрувати. Але це має бути певним варіантом путівок, або конкретно організованих для них поїздок», – зазначила голова агентства.