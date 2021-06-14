Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Одеса – Житомир через Вінницю

АТ "Укрзалізниця" з 1 липня 2021 року запустить додатковий нічний швидкий поїзд № 132/131 Одеса – Житомир через Вінницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд № 132/131 Одеса – Житомир курсуватиме через день по непарних числах. Він відправлятиметься з Житомира о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 02:12, а до моря, в Одесу, — о 09:29. Зворотно, з Одеси, вирушатиме о 12:27, до Вінниці прибуватиме о 19:25, і на кінцевій, у Житомирі, поїзд буде о 22:10.

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Передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інші.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на літо призначила 11 додаткових поїздів до моря.