Україна зацікавлена відкритися для Саудівської Аравії – Ткаченко

Україна зацікавлена відкритися для Саудівської Аравії, бо це дасть змогу розширити можливості співпраці як у сфері туризму, так і загалом для бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

«Україна має максимально використовували свої можливості та туристичний потенціал, щоб сприяти розгалуженню міжнародного співробітництва. Ми зацікавлені відкрити нашу країну для Саудівської Аравії. Це розширить можливості нашої співпраці як у сфері туризму, так і загалом для бізнесу. Та дасть змогу поглибити торговельні відносини», – сказав Ткаченко.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що країни Перської затоки – перспективний напрям для розвитку туристичних потоків насамперед для України. За її словами, поєднання зеленого, гірського, культурного і гастрономічного туризму – це те, що може зацікавити мандрівників із країн Близького і Середнього Сходу.

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«Для України необхідно забезпечити комфортне перебування туристів, врахувавши культурні особливості туристів під час організації зон паспортного контролю в аеропортах для жінок, наявність інформаційних матеріалів арабською мовою. Це потрібно як з огляду на розвиток туризму, так і з огляду на перспективи бізнесу та економіки. Важливо також забезпечити комфортний та безпечний трансфер з аеропорту до міста та міжрегіональне пересування іноземних гостей», – додала вона.

Як повідомлялося, 11 червня лоукостер із Саудівської Аравії Flynas мав виконати перший рейс за маршрутом Київ – Ер-Ріяд. Зворотній рейс за маршрутом Ер-Ріяд – Київ запланований на неділю, 13 червня. Авіаперевізник здійснюватиме прямі перельоти на регулярній основі.