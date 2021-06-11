У Львові стартував перший фестиваль українського вина

У Львові на території Палацу Потоцьких стартував перший в історії фестиваль українського вина Ukrainian Wine Festival.

Як передає Укрінформ, про це 11 червня повідомили у Львівській міській раді.

«Найкращі винороби країни, українські експерти виноробства, власники фермерських господарств та професійні сомельє зібралися у Львові, щоб кожен гість події зміг посмакувати вишуканим вином, смачною гастрономією та провести час у приємній та невимушеній атмосфері», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах фестивалю проходитимуть різноманітні дегустації, які проведуть представники культових українських брендів. Зі свого боку найкращі вітчизняні винороби долучилися до конкурсу «Краще українське вино 2021», під час якого професійне журі обирало найкращі біле, червоне, рожеве та ігристе вина.