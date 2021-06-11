На Полтавщині відкривають першу чергу етносела «Гончарія»

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному на Полтавщині оголосив про відкриття свого нового підрозділу у Малих Будищах – етносела «Гончарія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«18 червня 2021 року відкриє свої двері для відвідувачів новий, унікальний Музей малобудищанського гончарства (етносело «Гончарія»). Це тільки перша черга, але вже так багато цікавого», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідувачі зможуть оглянути будівлю, в якій відтворено інтер’єр традиційного житла першої половини ХХ століття. У експозиції представлено творчий спадок малобудищанських гончарів, кухонний реманент, давні меблі, родинні фото, старовинні ікони, традиційний український одяг й інші реліквії повсякденного побуту гончарів.

Вартість вхідного квитка на територію Музею малобудищанського гончарства для дорослих становитиме 30 гривень, для школярів – 20 гривень. Після відкриття діятиме акційна пропозиція: у разі придбання комплексного квитка до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному вхід до етносела «Гончарія» буде безкоштовним.

Музей малобудищанського гончарства (етносело «Гончарія») – історичний з елементами краєзнавчого підрозділ Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Читайте також: У Більську на Полтавщині створюють музей скіфської доби

Як повідомляється на сайті музею-заповідника в Опішному, етносело «Гончарія» розташоване на території одного з найбільших гончарних осередків опішненського гончарного району – в селі Малі Будища. За проєктом, територія музею відтворюватиме дворище гончаря кінця ХІХ – початку ХХ століття. Основна частина експозиції буде представлена у двох будівлях.

У першій – гончарні осередки Малих Будищ, Глинська, Хижняківки, Лазьків, Безруків, Старих Млинів (гончарні вироби, ескізи гончарських мальовок, епістолярна спадщина, фотодокументи, фото, вироби з дерева тощо).

У другій – відтворено інтер’єр гончарського житла кінця ХІХ – початку ХХ століття. Окрім оглядової екскурсії відвідувачі зможуть узяти участь у різних процесах гончарного виробництва (добуванні глини, приготуванні її до роботи, гончарюванні, ліпленні, декоруванні, випалюванні).

Фото: @MuseumOfPotteryInOpishnya