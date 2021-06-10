Для реставрації Корсунь-Шевченківського заповідника виділили 1,5 мільйона гривень – голова ОДА

На Черкащині спрямували 1,5 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на три об’єкти Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника.

Про це у Телеграмі повідомив голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко, передає Укрінформ.

"Упродовж найближчих трьох років в Україні реалізовуватимуть програму "Велика реставрація". Ми вже спрямували 1,5 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на три об’єкти Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника – палацу, брами та флігеля. Однак вважаю, що відбудовувати треба весь комплекс", – зауважив Скічко.

Палацовий ансамбль у Корсуні-Шевченківському (архітектори Ж.-А. Мюнц, Я. Ліндсей) на кількох островах р. Росі закладений за часів корсунського старости польського князя С. Понятовського як літня позаміська резиденція в 1782 р. Розбудовувався він за часів нових власників – князів Лопухіних і Лопухіних-Демидових. У другій половині ХІХ ст. палацовий ансамбль був одним з найбагатших в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, у межах програми "Велика реставрація" планується відновити 150 об'єктів культури за три роки.

Фото: Телеграм-канал Олександра Скічка