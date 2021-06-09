З Ізмаїльського порту наприкінці червня почне курсувати круїзний теплохід до Румунії

Круїзний теплохід «Diana» (прапор Нідерландів), який з квітня цього року доставляє до Ізмаїла румунських туристів, з кінця червня почне виконувати реверсні круїзні тури до Румунії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП «Адміністрація морських портів України».

«Починаючи з кінця червня українці зможуть відвідувати румунську дельту Дунаю у круїзі «Відкриття Румунії». Це – продовження роботи щодо нарощування туристичного потенціалу Ізмаїла у межах Угоди про співпрацю, підписаної 23 травня 2019 року КУ Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям» і Асоціацією менеджменту туристичних дестинацій Дельти Дунаю (м. Тулча)», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що круїз тривалістю 4 дні і 3 ночі ознайомить подорожувальників зі «столицею Українського Придунав'я» – Ізмаїлом та румунською частиною дельти Дунаю (по гирлу Святого Георгія). Його презентація відбудеться 11 червня на борту круїзного судна «Diana».

Як повідомляв Укрінформ, вперше круїзне судно «Diana» прибуло до Ізмаїльського порту 23 квітня 2021 року.

Фото: uspa.gov.ua