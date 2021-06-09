Громади Закарпаття обговорили розвиток туризму у регіоні

На базі Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» відбувся круглий стіл, присвячений розвитку туристичного потенціалу громад області.

Про це Укрінформу повідомили у Закарпатському регіональному офісі.

Учасниками заходу стали голови територіальних громад Закарпатської області, керівники економічних відділів, проєктні менеджери, спеціалісти. Вони отримали інформацію щодо механізму оцінки наявних ресурсів та їх використання з метою підвищення туристичної привабливості громад; обговорили алгоритм першочергових дій щодо розвитку туризму в громаді та розглянули кращі практики розвитку туризму в територіальних громадах.

Керівник Закарпатського регіонального офісу Микола Сюсько зауважив, що захід відбувся, аби обговорити з представниками територіальних громад найкращі практики розвитку туризму в громадах та першочергові кроки для підвищення туристичної привабливості громад.

Експерт з питань розвитку туризму, депутат Закарпатської обласної ради Федір Шандор озвучив низку необхідних кроків для розвитку туризму в громадах.

“Передовсім - це сплата туристичного збору. Громади повинні працювати над тим, щоб підвищити надходження цього збору. Також варто виокремити найкращі 10 туристичних місць у громаді, цю інформацію слід розмістити поблизу зупинок автобусів, розповісти у школах, а у місцевих бібліотеках слід зробити внутрішні музеї громади, працівники яких теж будуть обізнані з туристичною інформацією. Потрібно скласти графік сезонності, тобто того, що можна побачити в громаді у різні пори року”, - сказав він.

Також Шандор додав, що громаду у туристичній сфері варто просувати у соціальних мережах, а для туристів необхідно забезпечити потужну точку доступу до Wi-Fi. На сайті громади має з'явитися інформація, як туди дістатися, який транспорт є транзитним тощо.

За його словами, необхідним кроком є також створення туристичного паспорта громади, який має бути дієвим документом. Туристи мають дізнатися з нього, де можна поїсти та переночувати в громаді, про атракції та про те, які виробники влаштовують дегустації тощо.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.