На Хмельниччині ремонтують дорогу до курортного Сатанова

На Хмельниччині за програмою Президента України «Велике будівництво» розпочали ремонт регіональної дороги, яка веде до курортного містечка Сатанів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області, передає Укрінформ.

«Ремонтуємо автошлях Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я в напрямку від м. Кам'янець-Подільський до курорту Сатанів одразу на кількох ділянках», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах поточного середнього ремонту автодороги фрезерують старе покриття між селами Кормильча та Драганівка, перед селом Кугаївці розширюють проїжджу частину, між селами Кугаївці та Бережанка влаштовують вирівнювальний шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, а також на частині траси облаштовують трубу водовідведення.

Роботи виконує підрядник АТ «URD» Українські дороги» (ПрАТ «Хмельницьке ШБУ-56»).

Р-48 – автомобільний шлях регіонального значення загальною довжиною 159,9 км, що веде з півдня на північ Хмельниччини та проходить через курортно-туристичну перлину – смт Сатанів.

Курорт Сатанів розташований на території Національного природного парку «Подільські Товтри», біля річки Збруч, межує з Національним природним парком «Медобори» на Тернопільщині.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та економічний розвиток регіонів. Координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко раніше розповів, що цього року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського буде побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.

Фото: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області, Фейсбук