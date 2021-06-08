Київ і Баку підписали трирічний план дій у сфері туризму – КМДА

Туристичні асоціації Києва та Баку підписали трирічний план практичних дій (Дорожню карту) співробітництва у сфері туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда під час презентації туристичного потенціалу Києва для представників туристичного бізнесу Азербайджану заявила, що це сприятиме розвитку туристичного сполучення обох міст.

«Кордони зараз відкриваються, і ми запрошуємо азербайджанців відвідати нашу країну і місто Київ. Ми хочемо, щоб ви полюбили нашу столицю так само, як її люблять кияни. Туристичний бізнес наших країн зараз має можливість значно збільшити потоки з обох сторін. Бо нам цікава культура Азербайджану, а азербайджанцям цікава культура України. Нам є що показати, є чим поділитися і є чим здивувати. Представники туристичних асоціацій та місто готові працювати з азербайджанським туристичним бізнесом, і сподіваюся, що наша презентація та підписання плану дій спонукає до розвитку подорожей до України та Києва зокрема», – зазначила заступниця голови КМДА.

Презентували туристичний потенціал Києва представники шести туристичних асоціацій та готельного бізнесу. Це Всеукраїнська асоціація в’їзного туризму, Всеукраїнська асоціація медичного туризму, Всеукраїнська асоціація бізнес-туризму, Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму, Всеукраїнська асоціація гідів, Всеукраїнська асоціація готелів.

У рамках презентації також відбулися B2B зустрічі представників українських асоціацій і туристичного бізнесу Азербайджану.

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Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнська громадська спілка Visit Ukraine та Асоціація турецьких туристичних агентств TÜRSUB підписали меморандум про співпрацю, який передбачає обмін досвідом, кроки з розвитку в’їзного туризму до України, проведення промотурів.

Фото: kyivcity.gov.ua