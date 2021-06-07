На Донеччині туристичними об’єктами стали кінологічний центр та музей поліції

У Маріуполі на Донеччині створили два нові туристичні «магніти» – кінологічний центр, де кожний охочий може потренувати собак, та музей поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції Донецької області.

«На туристичному сайті Маріуполя з’явилися нові незвичайні локації, доступні для відвідування. Відтепер усі охочі за попереднім записом можуть подивитися на плащ Гліба Жеглова в музеї історії органів внутрішніх справ і взяти участь у тренуванні собак-детективів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінологічний центр ГУ Нацполіції в Донецькій області пропонує познайомитися з унікальними здібностями службових собак та побувати на тренуваннях, які мають ефектний вигляд. Кінологи покажуть, як їхні помічники знаходять зброю, наркотики, затримують порушників. У центрі можна поспілкуватися з собаками різних порід – німецька, голландська та бельгійська вівчарка, лабрадор-ретривер, різеншнауцер, ротвейлер, бладхаунд.

У фонді музею органів внутрішніх справ Донеччини – близько 2000 експонатів. Тут можна побачити плащ Гліба Жеглова, справжній кулемет Максим 1930 року випуску, зразки міліцейської техніки – мотоцикли «Урал» і універсальний апарат ММРК, за допомогою якого можна було створити фоторобот.