В Ужгороді відбудеться відновлена після пандемії регата

"Ужгородську регату-2021" проведуть в останню неділю липня — традиційний заплив на саморобних плавзасобах по мілководному Ужі знову відбудеться в місті після вимушеної перерви через пандемію.

Про це повідомляють організатори на офіційній сторінці події у Фейсбуці.

Цьогоріч захід призначили на 25 липня.

До участі запрошуються будь-які безмоторні плавальні засоби – човни, надувні човни, плоти тощо. Вітаються саморобні конструкції, оригінальний декор і костюми.

Як зазначається у правилах змагання, кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу "судно" має прийти з повним складом.

"Ужгородська регата" – веселе спортивне змагання, сплав річкою Уж на плавзасобах різної конструкції. Старт – пляж біля Підзамкового моста (правий берег Ужа), фініш – за мостом Масарика, навпроти готелю "Ужгород" (лівий берег Ужа).

За результатами регати переможців нагородять в таких номінаціях: "Летючий голландець" (найшвидше судно), "Веселий Роджер" (найоригінальніше судно), "Чорна каракатиця" (найшвидше судно серед саморобних), "Ноїв ковчег" (найчисленніший екіпаж).

Реєстрацію на цьогорічну регату уже розпочали, вона доступна за посиланням.

Як повідомляється, у разі незадовільних погодних умов або стану річки “Ужгородську регату” можуть перенести на пізніший термін, про це організатори повідомлять додатково.

Перша "Ужгородська регата" відбулася 11 липня 2010 року, фестиваль був одним із наймасовіших щорічних заходів в Ужгороді. Торік році змагання не проводили через пандемію.