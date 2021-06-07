Закон про розширення кола суб‘єктів надання готельних послуг опублікували в "Голосі України"

Закон "Про внесення змін закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг” опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Законом, зокрема, пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, але й користувачам відповідних об’єктів нерухомості. Так, житлові об’єкти туристичної інфраструктури, які належать або управляються підприємцями, зможуть вважатися готелями та вести туристичний бізнес.

Очікується, що реалізація документа сприятиме стимулюванню та активізації розвитку ринку надання готельних послуг, збільшенню кількості готельної інфраструктури, і як наслідок – збільшенню зайнятості населення, його доходів та економічному зростанню регіонів, на території яких функціонуватимуть об’єкти туристичної інфраструктури.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію за три місяці з дня набрання ним чинності.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон №2673, згідно з яким невеликі заклади, які надають готельні послуги і якими керують ФОПи, стали повноправними учасниками готельного ринку. До цього готельні послуги могли надавати лише юридичні особи.