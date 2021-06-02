На Харківщині влітку працюватиме лише чверть літніх таборів – ОДА

У Харківській області влітку працюватиме біля чверті літніх пришкільних і стаціонарних таборів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

За даними заступника голови ОДА Романа Семенухи, працюватиме 253 табори: 11 – стаціонарних і 242 – пришкільні, а це приблизно 25% від загальної кількості.

«Очікуємо, що на Харківщині оздоровляться близько 125 тисяч дітей, з них 78 тисяч – це діти, які підпадають під пільгові категорії соціально незахищених верств населення. Передбачається виділення з різних бюджетів понад 190 млн грн для оздоровлення дітей області», – повідомив Семенуха.

Він зазначив, що для роботи таборів у карантинний період спеціальною постановою Кабінету Міністрів визначено перелік умов. У першу чергу – спеціальна комісія, яка складатиметься з представників різних установ, має перевірити табір та дозволити його роботу.

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«Вихователі працюватимуть вахтовим методом для того, аби зменшити кількість контактів. Збільшується відстань між ліжками. Є ще низка інших обмежень, насамперед – санітарно-гігієнічні засоби: маски, дезінфектори, до яких ми вже звикли», – розповів заступник голови ОДА.

Торік на території Харківщини працював лише один стаціонарний табір.

Як повідомлялося, за минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 139 жителів області. Усього зареєстровано 147 038 випадків СOVID-19, з них 136 123 хворих одужало, 3 312 – померло.