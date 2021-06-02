В екопарку під Харковом народилися четверо рідкісних лемурів

У ландшафтному парку «Фельдман Екопарк», що під Харковом, народилися рідкісні мадагаскарські примати – по два малюки у білолобих лемурів і чорно-білих лемурів варі.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що малюки з'явилися на світ наприкінці весни і підростають у компанії родичів. За словами завсектору «Примати» Фельдман Екопарку Ольги Прокопової, лемури – тварини соціальні, і вихованням малечі займаються спільно. Ті їдять материнське молоко і вже «пробують на зуб» дорослу їжу – тропічні фрукти.

В екопарку разом із поповненням живуть 7 білолобих лемурів, 4 чорно-білі лемури варі та більше десятка кільцехвостих або котячих лемурів.

Як відомо, всі види лемурів занесені в Червону книгу і вважаються видами, що вимирають. У природному середовищі вони живуть лише на Мадагаскарі й розташованих поруч Коморських островах. Назва «лемури» має давньоримське походження і означає «злі духи». Так назвали тварин першовідкривачі, ймовірно, через нічний спосіб життя, великі очі й пронизливий голос.