У Коломиї на ремонт музею «Писанка» скерували близько 7 мільйонів гривень

У Коломиї на Івано-Франківщині в межах президентської програми «Велике будівництво» капітально ремонтують Музей писанкового розпису. На необхідні роботи скерували майже 7 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«В рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Коломийському районі реалізовується шість проєктів, одним із яких є проєкт «Капітальний ремонт будівлі Музею писанкового розпису в м. Коломиї». Кошторисна вартість робіт – близько 7 млн грн. Із них 6 млн грн – кошти державного бюджету, ще 741 тис. грн – з бюджету області», – йдеться в повідомленні.

За інформацією обласної влади, у зв’язку з ремонтними роботами експозицію Музею писанкового розпису перенесли до зали Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Тут писанкову експозицію можна оглянути з 4 червня до 11 липня.

«Двері для відвідувачів музей «Писанка» відкриє наприкінці літа. Відкриття оновлених виставкових залів буде приурочене до 30-ї річниці Незалежності України», – зазначили в Івано-Франківській ОДА.

Відомо, що з березня у приміщенні музею «Писанка» розпочали внутрішні ремонтні роботи. У планах – благоустрій території, сантехнічні та електромонтажні роботи, заміна каналізаційних мереж. Проєкт передбачає створення умов для людей з обмеженими можливостями.

Музей писанкового розпису (неофіційна назва – музей «Писанка») – єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису, розташований у місті Коломия Івано-Франківської області. Оригінальна споруда будинку містить частину пам′ятника писанці, висота якого сягає 13,5 метра, а діаметр – 10 метрів. Колекція музею налічує понад 12 000 писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу.