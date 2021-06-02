Активісти екологічних організацій Одещини провели 2 червня акцію протесту біля будівлі облдержадміністрації, вимагаючи не допустити будівництва дороги в охоронній зоні Куяльницького лиману.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо недопустимим будівництво автомобільної траси Одеса – Южний у прибережній охоронній зоні Куяльницького лиману, що є курортом державного значення. Внаслідок прокладання двох з половиною кілометрів дороги у заплавній зоні тут може бути знищено фауну і флору. І найгірше те, що проходження пожвавленої автомагістралі, безумовно, справить дуже негативний вплив на стан самого лиману, на цілющі властивості його лікувальних грязей і ропи", – переконаний голова одеської ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.

Його позицію підтримали доктор біологічних наук Іван Русєв, керівник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк, інші природозахисники.

У зверненні до Кабміну, керівництва ОДА й обласної ради екологи та жителі села Красносілка, розташованого поряд з лиманом, закликають не допустити будівництва дороги в захисній зоні.

Одеські екологи протестують проти будівництва дороги в охоронній зоні Куяльницького лиману / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

В активістів також викликають занепокоєння спроби «просування» проєкту Генерального плану с. Корсунці Красносільської сільради й одночасного внесення змін до нього на одній сесії. На їхню думку, це "відкриє можливості реалізації необґрунтованих, екологічно шкідливих та незаконних інфраструктурних, техногенно-небезпечних проєктів у природній зоні ландшафтного комплексу Куяльницького лиману та інших протизаконних дій у сфері планування/містобудування та господарського природокористування, зокрема ізолювання природного об’єкта та/або обмеження доступу громадян України до Куяльницького лиману".

Учасники акції протесту акцентували на тому, що вразливий природний комплекс Куяльницького лиману належить до особливо охоронюваних територій і занесений до міжнародного реєстру Смарагдової мережі за №0000143. Тож такі питання потребують всебічного розгляду та вирішення на більш високому рівні управління, аніж територіальна громада та сільрада.

Згідно з даними системи електронних закупівель ProZorro, замовник будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса – Южний – (М-14) з під’їздами до Одеського морського порту – Служба автомобільних доріг в Одеській області, яка провела тендер для обрання підрядника.

Переможцем тендеру визнано ТОВ «Ростдорстрой», що погодилося прокласти дорогу за 2 млрд 208 млн 821 тис. грн до 31 грудня 2022 року.

Засновники ТОВ «Ростдорстрой» – КТОВ (комерційне товариство з обмеженою відповідальністю) «Оттама», а Євген Коновалов і Юрій Шумахер є кінцевими бенефіціарами компанії. Шумахер – депутат Одеської міської ради (фракція «Довіряй ділам»).