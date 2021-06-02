У Київраді підтримали створення екопарку на Совських ставках

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики одноголосно підтримала ініціативу щодо створення екопарку на Совських ставках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

За словами депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, в умовах адаптації міста до змін клімату збереження існуючих та облаштування нових зелених зон має бути пріоритетом для столиці, і для цього потрібно знаходити кошти.

«У розвинутих країнах парки та сквери є такою ж важливою інфраструктурою міста, як дороги або мости. На їхнє збереження та відновлення витрачаються чималі кошти. У Києві неподалік від центру під ризиком знищення цінна екосистема нижнього каскаду Совських ставків. Це місце має екологічну цінність та історичне значення. Завдяки тому, що русло річки Совка відкрите, має у своєму басейні ставки та ділянки плеса, тут можуть оселятися різні види тварин», – зазначив Москаль.

За словами депутата Київської міської ради, секретаря Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Євгенії Кулеби, додаткова користь від створення екопарку Совські ставки – це очищення повітря та відведення надлишків вологи під час літніх злив. Нижній каскад Совських ставків також охолоджує повітря у літню спеку, яка стає все більш нестерпною через кліматичні зміни. Тому сьогодні важливо зберегти це місце та утворити там парк посеред мегаполісу.

Також на засіданні було розглянуто місцеву ініціативу про відновлення нижнього каскаду Совських ставків за допомогою створення рекреаційно-паркової зони, з розвиненою соціальною інфраструктурою в поєднанні з громадською зоною для проживання людей в межах вул. Брожка, просп. Лобановського у Голосіївському районі м. Києва. Цю ініціативу підтримали лише в частині відновлення нижнього каскаду Совських ставків.

Як повідомлялося, озеро Вирлиця у Дарницькому районі столиці може стати ландшафтним заказником місцевого значення.

Фото: @sovkiorg