Посольство України в Чорногорії повідомило, як зробити безкоштовний ПЛР-тест для повернення додому

Посольство України в Чорногорії повідомило українським туристам порядок проведення безкоштовного ПЛР-тестування, необхідного для повернення додому.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Посольство України в Чорногорії.

Так, для ПЛР-тесту необхідно щонайменше за три дні до повернення в Україну відправити на email (travel@ijzcg.me) інформацію чорногорською чи англійською мовою: прізвище та ім’я; номер паспорта; контактний номер телефону; општину (адміністратино-територіальну одиницю), в якій турист перебуває; державу, куди повертається турист; дату повернення.

У відповідь особі, яка відправила електронний лист, буде направлений email з датою і часом тестування.

Туристи, які перебувають в општинах Подгориця, Тузі, Цетіньє та Даніловград, проходять тестування в Інституті громадського здоров’я Чорногорії (Institut za javno zdravlje Crne Gore), туристи з інших општин – в епідеміологічних службах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Чорногорія скасувала усі обмеження на в'їзд для туристів з України, Північної Македонії, РФ та Білорусі.