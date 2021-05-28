З нагоди 127-річчя першого електричного трамвая у Львові в трамвайному депо відбулася виставка рухомого складу трамваїв.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

На виставці експонували 8 моделей трамвая. Одним з найстаріших справних екземплярів є трамвай 1903 року. Зараз він екскурсійний, проте раніше така модель курсувала на Високий замок.

«31 травня 1894 року у Львові вийшов на рейки перший електричний трамвай. Загалом у Львові було кілька трамвайних епох. Перша епоха електричного трамвая у Львові розпочалась з трамвая компанії Siemens. У Відні були створені перші трамвайні вагони, які курсували Львовом», - повідомив Андрій Калник, начальник вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс».

Щодо другої - польської епохи з 1903 по 1909, як зазначив фахівець, у Львові курсували трамваї, які були виготовлені у Польщі, в м. Санку. Потім їздили німецькі трамваї Gotha T57. Четверта епоха – чехословацька. Тоді курсували вагони Tatra.

І остання епоха – сучасна, представлена вагонами концерну «Електрон».

У Львові пройшла виставка ретро трамваїв / Фото: Олександр Мазуренко / Львівська міська рада

Щороку трамваї Львова перевозять близько 60 мільйонів пасажирів, у 1880-х роках їх було майже 2 мільйони осіб на рік.