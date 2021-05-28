На Кіпрі з 10 червня скасують комендантську годину

Уряд Кіпру з 10 червня скасує комендантську годину, запроваджену у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail.

Початок нічної комендантської години буде перенесено на 1 годину ранку з наступної суботи, 29 травня, й буде повністю скасовано з 10 червня, заявив учора після засідання уряду міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну.

Окрім цього, Іоанну оголосив про низку подальших послаблень карантинних заходів.

З 1 червня кількість людей, яким дозволено збиратися в середині приміщень, зросте до 20, включаючи постійних мешканців та неповнолітніх. З тієї ж дати барам та ресторанам буде дозволено відкривати свої внутрішні зали, з дотриманням протоколів органів охорони здоров'я.

Також із 10 червня нічним клубам на Кіпрі буде дозволено відновити діяльність з дотриманням протоколів органів охорони здоров'я.

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Як передавав Укрінформ, з 10 травня Кіпр відкрив свої кордони для іноземних туристів, які вже мають дві дози щеплення від коронавірусу.