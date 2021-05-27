У неділю полтавські музеї безкоштовно прийматимуть відвідувачів-велосипедистів

У неділю, 30 травня, у межах проведення Велодня у Полтаві міські музеї безкоштовно прийматимуть відвідувачів, які приїдуть на велосипедах.

Така акція проводиться тут п'ятий рік поспіль, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської міськради.

Вільний вхід членам велоспільноти пропонують ДІКЗ «Поле Полтавської битви», Полтавський художній музей (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка, Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського та його філіал музей-садиба Івана Котляревського, Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка та Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові Велодень-2021 відзначився рекордним флешмобом, що зібрав близько 13 тисяч учасників. На площі Свободи учасники вишикувалися таким чином, щоб створити герб Харкова, олімпійські кола і мапу України - найбільший контур країни, нанесений фарбою на асфальті, заповнили велосипедисти. Рекорд зареєстрований представником Книги Рекордів України.