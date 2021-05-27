В Ізяславі на Хмельниччині планують відновити історико-архітектурний комплекс «Садиба Сангушків» XVIII століття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька ОДА.

«Під час круглого столу вирішили напрацювати дорожню карту, яка намітить головні кроки, що мають бути здійснені представниками влади Ізяславської громади, облдержадміністрації, обласної ради та народними депутатами, аби зрушити з місця питання фінансування відновлення 5 пам’яток архітектури національного значення, що входять до історико-архітектурного комплексу XVIII століття «Садиба Сангушків»: палацу, дворика з аркадами та містка; кафедрального костелу та замку. На жаль, ці пам’ятки досі залишаються безхазяйними, що є головною перепоною у залученні коштів», - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині планують відновити садибу Сангушків XVIII століття / Фото: Хмельницька ОДА

Під час обговорення дійшли згоди, що вирішити проблему допоможе передання пам’яток у комунальну власність громади.

На найближчій сесії Ізяславської міської ради планують прийняти рішення про визнання пам’яток безхазяйними, що дозволить розпочати процедуру реєстрації та виготовити на них технічні паспорти.

Палац в Ізяславі був головною резиденцією княжого роду Сангушків. Нині будівля перебуває у занедбаному стані.