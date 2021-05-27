Одній з найпопулярніших пам’яток Мексики загрожує сусіднє будівництво

Мексиканський уряд засудив несанкціоновані будівельні роботи, що виконуються поряд зі стародавнім містом Теотіуакан поблизу Мехіко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У Міжнародній раді ООН з питань пам'яток заявили, що бульдозери можуть знищити близько 7 акрів землі на цьому заповідному місці.

Теотіуакан є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й однією з найпопулярніших туристичних пам’яток Мексики.

Представники ООН підняли тривогу щодо будівельних робіт біля цієї локації в понеділок.

Наголошується, що земляні роботи загрожують «археологічним, житловим та монументальним пам’яткам, які до того ж розграбовуються».

Експерти ж зазначають, що вони почали бити тривогу на початку цього року, коли розпочалося будівництво з використанням важкої техніки на околиці комплексу. Тоді нагляд був обмежений через пандемію.

У своїй заяві Міністерство культури Мексики та Національний інститут антропології та історії зазначили, що вже видали 2 накази про призупинення будівництва у березні та подали кримінальну скаргу в квітні.

Петиція проти будівельних робіт в Інтернеті зібрала майже 13 000 підписів.

ЗМІ зазначають, що власники прилеглих до Теотіуакану ділянок, можливо, намагаються перетворити землю на якийсь парк розваг.

Археолог Рогеліо Ріверо Чонг розповів, що працівникам поліції, які поїхали оглядати незаконне будівництво, погрожували люди, озброєні палицями, камінням та трубами.

Найвідоміший своїми «близнюками» - Храмами Сонця і Місяця - Теотіуакан приваблював мільйони відвідувачів щороку до початку пандемії.

Давнє місто є найбільшим археологічним об’єктом цього типу в Америці.

Теотіуакан був визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1987 році.

Фото: guiauniversitaria.mx