Уряд схвалив концепцію держпрограми оздоровлення та відпочинку дітей до 2025 року

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження схвалили на засіданні уряду без обговорення в середу, 26 травня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документом затверджуються концептуальні засади та напрями розвитку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Зокрема, змінюється чинний механізм фінансування цих послуг на механізм за принципом «гроші ходять за дитиною», яким передбачено спрямування бюджетних коштів лише на придбання послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування закладам, які мають ліцензію на провадження відповідної діяльності.