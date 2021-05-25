У Львові на форумі гідів обговорюють нові тренди в туризмі

У Львові у вівторок, 25 травня, розпочав роботу IV Форум гідів, який об’єднує середовище екскурсоводів та фахівців туристичної індустрії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Цього року IV Форум гідів зібрав довкола себе близько 70 гідів та екскурсоводів, щоб обговорити нові туристичні локації у місті та області, нові тренди в туризмі. Це платформа для комунікації, обміну думками та генерування нових ідей.

Розуміючи непрості умови, в яких опинилася туристична галузь в часи пандемії, заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний під час відкриття форуму наголосив, що облдержадміністрація цьогоріч велику увагу приділяє напрацюванню нових екскурсійних маршрутів для підтримки гідів та популяризування області.

«Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним агентством розвитку туризму у напрямку розроблення та впровадження так званих туристичних сертифікатів, які стимулюватимуть мандрувати у межах України. Програма, насамперед, буде спрямована на молодь, а також на окремі галузі, зокрема на наших медиків. Впровадження таких сертифікатів допоможе розв’язати два завдання: допомогти туристичній індустрії та стимулювати до подорожей самих туристів», – зазначив Загайний.

Також із нагоди Всесвітнього дня екскурсовода управління туризму та курортів Львівської ОДА впровадило проєкт «Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку». Це виїзди в громади для актуалізації туристичної інформації на місцях, пошуку потенційно цікавих об’єктів для туризму, які б у майбутньому стали новими туристичними «магнітами» Львівщини, для партнерства та покращення сервісів і послуг на місцях.

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Цього року на форумі гідів обговорили низку питань: 2021-й – рік великих ювілеїв; відреставровані об’єкти та туристично привабливі проєкти за межами основних туристичних маршрутів; археологічні та антропологічні знахідки – складники Львова; архітектурна та природна спадщина міста; розвиток міського простору та особистого бренду; зміни до законодавства про туризм, які стосуються діяльності фахівців туристичної галузі.

Форум гідів триватиме два дні – 25 і 26 травня.

У середу учасників Форуму очікує ознайомлення з новими туристичними об’єктами за маршрутом: Львів – Рава-Руська – Соснівка – Червоноград – Великі Мости – Львів.

Фото: Львівська ОДА