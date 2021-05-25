Грузія відкриє сухопутні кордони

Влада Грузії вирішила відкрити з 1 червня свої сухопутні кордони, через більш як рік після їхнього закриття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Перший канал Грузії.

«Сухопутні кордони відкриються з 1 червня, а кордон можна буде перетнути за наявності документа про проходження повної вакцинації і негативного результату ПЛР-тесту або тільки негативного результату тесту впродовж останніх 72 годин», – заявив глава оперативного штабу при Міжвідомчій координаційній раді Георгій Гібрадзе.

За його словами, в цьому разі особи, які в'їжджатимуть у Грузію, будуть зобов'язані повторити тест упродовж наступних 72 годин.

«Водночас усім відвідувачам рекомендується мати медичну страховку, яка також покриває лікування від COVID-19», – зазначив Гібрадзе.

Як повідомлялося, через пандемію COVID-19 у Грузії з 21 березня 2020 року були закриті для пасажирів як повітряні, так і сухопутні й морські кордони. Тільки з 1 лютого 2021 року у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в країні були зняті обмеження на виконання регулярних міжнародних авіарейсів, але, як і раніше, залишалися закритими для іноземних туристів сухопутні й морські кордони Грузії.