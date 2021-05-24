МАУ запускає прямі рейси до емірату Рас-ель-Хайма

Міжнародні авіалінії України (МАУ) і Департамент з розвитку туризму Рас-ель-Хайми (ОАЕ) з 25 червня 2021 року запускають перші прямі рейси з Києва до емірату.

Про це Укрінформу, повідомили в пресслужбі МАУ.

«Жителі України зможуть літати до емірату Рас-ель-Хайма прямим рейсом. Рейс МАУ з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Міжнародного аеропорту Рас-ель-Хайма виконуватиметься двічі на тиждень», – йдеться у повідомленні.

Політ із Києва до Рас-ель-Хайми триватиме п'ять годин. Після прибуття усі гості проходять обов'язкове безкоштовне ПЛР-тестування в аеропорту, крім того, перед поверненням додому у туристів буде можливість пройти повторне безкоштовне тестування.

Фото: visitrasalkhaimah.com