На Миколаївщині перед пляжним сезоном очистили морське дно від вибухонебезпечних предметів

В акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнської коси рятувальники напередодні пляжного сезону виявили три десятки вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Миколаївській області на офіційній сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На Миколаївщині в акваторії Чорного моря та берегової лінії Кінбурнської коси під час планових робіт, які проводилися з 17 до 20 травня, виявлено 29 вибухонебезпечних предметів. З морського дна вилучено артилерійські снаряди різних калібрів, гранату Ф-1 та авіабомбу ФАБ-50», – йдеться у повідомленні.

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Загалом обстежено акваторію на площі 4 тис. кв. м. Усі небезпечні знахідки транспортовано на сушу в спеціально відведене місце та знищено піротехніками аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що проведення цього виду робіт – невіддільна частина діяльності Миколаївської служби порятунку, особливо перед початком літнього сезону, коли на відпочинок прибуває велика кількість людей.

Фото, відео: ГУ ДСНС України у Миколаївській області