Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів у липні

Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів у липні

Укрінформ
Закрита у межах заходів боротьби з поширенням COVID-19 Ейфелева вежа у Парижі поновить роботу 16 липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода

Як зазначається у Твітері вежі, продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. 

Кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день, щоб задовольнити вимоги соціального дистанціювання. Це менш ніж половина від того рівня, який був до пандемії, заявили у компанії-операторі пам’ятки.

Повідомляється, що для відвідувачів будуть доступні всі поверхи вежі, крім деяких зон, де тривають ремонтні роботи.

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Ейфелева вежа не працювала понад три місяці під час першої хвилі коронавірусу навесні минулого року, а потім була знову зачинена восени 2020 року. Це було найдовше закриття пам’ятки з часів Другої світової війни.

До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала понад 6 мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу.

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