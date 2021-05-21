Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів у липні

Закрита у межах заходів боротьби з поширенням COVID-19 Ейфелева вежа у Парижі поновить роботу 16 липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається у Твітері вежі, продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня.

Кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день, щоб задовольнити вимоги соціального дистанціювання. Це менш ніж половина від того рівня, який був до пандемії, заявили у компанії-операторі пам’ятки.

Повідомляється, що для відвідувачів будуть доступні всі поверхи вежі, крім деяких зон, де тривають ремонтні роботи.

Ейфелева вежа не працювала понад три місяці під час першої хвилі коронавірусу навесні минулого року, а потім була знову зачинена восени 2020 року. Це було найдовше закриття пам’ятки з часів Другої світової війни.

До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала понад 6 мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу.