На Херсонщині стартував туристичний конгрес з роуд-шоу

На Херсонщині розпочався триденний VІІ Таврійський туристичний конгрес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

«Таврійський туристичний конгрес – це важлива туристична подія Херсонщини, яка вже сьомий рік поспіль об’єднує представників органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад, туристичного бізнесу, громадських діячів для обговорення актуальних питань співпраці щодо розвитку туристичної галузі регіону», – йдеться у повідомленні.

Туристичний конгрес триватиме 3 дні, під час яких учасники заходу обміняються досвідом та відвідають туристичні місця Херсонщини.

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Як зазначається, на тих, хто долучився до конгресу, очікує півтора дня практичного тренінгу, де вони в команді створять власний туристичний партнерський сталий економічно перспективний продукт. Крім цього, організатори заходу проведуть роуд-шоу локаціями туристичної Херсонщини.

Захід організували Херсонська облдержадміністрація, Новокаховська міська територіальна громада та Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад.

Фото: Антон Костюк, Херсонська ОДА