Укрзалізниця змінила графік руху потяга Новоолексіївка – Харків

АТ "Укрзалізниця" змінило розкладу руху потяга №82/81 Новоолексіївка – Харків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

Зазначається, що з 31 травня до 14 вересня 2021 року поїзд відправлятиметься із Новоолексіївки о 22:27 замість 09:23. В компанії просять вибачення за незручності.

Читайте також: Укрзалізниця запускає потяг із Лисичанська до Одеси

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця у зв’язку з плановими колійними роботами на дільниці Коростень – Тетерів з 17 травня до 24 травня, змінила час прибуття низки поїздів.