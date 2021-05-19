На Півдні створюють туристичний проєкт «Миколаївська Рів'єра»

На Миколаївщині триває робота над розробленням муніципального туристичного проєкту «Миколаївська Рів'єра».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«В основу муніципального проєкту «Миколаївська Рів'єра» покладено створення автомобільних шляхів, велодоріжок, а також морських сполучень між курортними зонами області, які прилягають до Чорноморського узбережжя. Зокрема, «Миколаївська Рів'єра» поєднає міста Миколаїв, Очаків, селища Чорноморку, Рибаківку, Лугове, Морське та Коблево, Куцурубську, Радсадівську, Очаківську, Чорноморську та Коблівську ОТГ, а також Тилігульський ландшафтний парк, винні заводи, устричну ферму «Скіфія». Центром цього проєкту буде Національний заповідник «Ольвія», – йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови ОДА Миколи Марінова, наразі важливо розробити мапінг загальної території та врахувати всі інвестиційні інновації та ініціативи, які б можна було долучити до загального проєкту.

«Туристи мають побачити повну картину, всі пам'ятки «Миколаївської Рів'єри». Об'єднання всіх курортів, розташованих на узбережжі області, сприятиме потужному розвитку територіальних громад», — наголосив Марінов.

На думку фахівців, розвиток внутрішнього туризму, активізуватиме промисли, які притаманні кожній громаді: крафтове виноробство, сироваріння тощо.

Представники громад визначаться з переліком заходів щодо покращення інфраструктури на їхніх територіях, на які будуть залучені кошти із держбюджету.

«Це необхідно, щоб усі територіальні об'єкти були привабливі для туристів та стали частиною нашого проєкту. Об'єднання територіальних громад у єдиній потужній програмі стане економічно вигідним проєктом для Миколаївщини», — впевнений заступник голови ОДА.