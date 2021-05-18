У парку природи на Чернігівщині збільшилося стадо гайлендів

До парку природи "Беремицьке", розташованому на Чернігівщині, з Латвії привезли 5 особин шотландських корів гайлендської породи, і тепер це стадо нараховує 9 голів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив менеджер із регіонального розвитку благодійного фонду "Беремицьке Біосфера" Ростислав Полушвайко.

"У нас були тільки два бички цієї породи – наші улюбленці Мартін і Тутсі. Із Латвії, з фермерського господарства, ми привезли ще одного бичка і чотири корови віком 3-4 роки. Дві корови отелилися вже тут у нас, і тепер наше стадо гайлендів налічує 9 голів", – розповів Полушвайко.

За його словами, поспостерігати за високогірними шотландськими коровами відвідувачі парку можуть у його туристичній частині. Більше дізнатися про них буде нагода в суботу на збірній екскурсії. Також того дня, 22 травня, в парку "Беремицьке" відбудеться історичний фестиваль "Вовча гора".

Гайленди – це шотландська порода корів, які мають довгі роги й довгу хвилясту шерсть різного забарвлення: чорну, плямисту, червону, жовту або булану.

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Парк природи "Беремицьке" розташований у Козелецькому районі Чернігівщини, його площа – близько 500 га. На території парку відтворюється первозданна природа, яка була в цих краях у V-X сторіччях (до утворення Київської Русі) – коли люди жили з нею ще в повній гармонії. Втілюючи ідею ревайлдингу (відновлення природи, притаманної тій чи іншій місцевості), працівники парку засаджують і заселяють територію тими видами рослин, тварин, птахів, комах, які утворять замкнутий біологічний цикл прадавнього чернігівського Полісся. Водночас тут розвивають туризм.

Фото: парк природи "Беремицьке", Фейсбук