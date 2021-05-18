Туристичні заклади Хмельниччини через пандемію втратили до 73% відвідувачів

На Хмельниччині через пандемію коронавірусу туристичні заклади торік втратили від 45 до 73% відвідувачів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє відділ з питань курортів і туризму Хмельницької ОДА.

«Найбільше від пандемії, спричиненої вірусом COVID-19, постраждала туристична галузь. Спад кількості відвідувачів за минулий рік, порівнюючи із 2019 роком, у деяких туристичних закладах області становить від 45 до 73%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки сприятливим природним умовам та мінеральним водам на півдні Хмельниччини розвивають медичний, реабілітаційний та оздоровчий туризм.

Наразі в регіоні працюють над створенням умов для дитячих відпочинково-оздоровчих закладів.