На відновлення туристичної галузі Києва може піти до трьох років – КМДА

Столична сфера туризму може вийти з кризи, спричиненої пандемією, раніше, ніж світова. Київ має для цього всі необхідні можливості.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання координаційної ради з туризму та іміджевої політики заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє Офіційний портал Києва.

«В усьому світі найбільше від пандемії постраждала туристична галузь. Доходи туристичного бізнесу впали до неймовірно низьких показників. За оцінками експертів, потрібно близько 5 років, щоб галузь повернулася на допандемійний рівень. Наші ж експерти та представники бізнесу запевняють, що Києву потрібно 3 роки і, власне, на це розрахована наша цільова програма», – зазначила Хонда.

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Вона зауважила, що в Україні триває вакцинація проти COVID-19, як і в усіх країнах світу, і кордони незабаром відкриються для туристів.

«На жаль, іноземці досі не володіють достатньою кількістю інформації про Київ, його історію. Також важливим є нюанс, що туристи побоюються їхати до України через війну на Сході. І зараз наша мета полягає в тому, щоб донести до іноземних туристів інформацію про те, що в Києві безпечно, та продемонструвати їм переваги міста як туристичної локації», – наголосила Хонда.

За її словами, управління туризму та промоцій визначило пріоритетні напрями, які будуть активно розвивати. Це, зокрема, медичний, подієвий, гастрономічний, діловий туризм. Саме ці напрями найбільш цікаві та привабливі для іноземних туристів.

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Хонда також зазначила, що під час карантину столична влада провела низку зустрічей із посольствами різних країн щодо перехресної промоції столиць. Ідеться про посольства Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Данії.

Як повідомлялося, у Києві зробили безкоштовним вхід до муніципальних музеїв з нагоди Міжнародного дня музеїв.